Корвет "Тернопіль" вирушив у Середземне море для участі в антитерористичній операції

Під час патрулювання у визначеному районі Середземного моря екіпаж українського корабля здійснить практичні дії з моніторингу цивільного судноплавства, збору та обліку інформації щодо підозрілих суден, їх супроводження та огляду, супроводження суден з особливо важливими вантажами, протимінного забезпечення цивільного судноплавства. На борту “Тернополя” перебуває оглядова команда у складі членів екіпажу та підрозділу морських піхотинців.

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Юрій Іл’їн під час проводів корабля зазначив, що корвет “Тернопіль” своєю участю в операції “Активні зусилля” робить шляхетну справу для флоту і держави. Керівник виду Збройних Сил висловив впевненість, що екіпаж із честю виконає усі завдання.

Особовому складу також зачитали привітання від керівника регіону, який здійснює шефство над кораблем – голови Тернопільської обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна. Губернатор побажав морякам успішного плавання і щасливого повернення в рідну базу.

З напутніми словами до екіпажу також звернулися помічник Міністра оборони України адмірал запасу Віктор Максимов, депутат Севастопольської міської ради Петро Кудряшов, голова Ради організації ветеранів ВМС України контр-адмірал запасу Віктор Носенко, директор підприємства “ОСТОВ” Леонід Соболев.

Довідка. Практична фаза антитерористичної операції НАТО “Активні зусилля ” у Середземному морі розпочалася 6 жовтня 2001 року.

Відповідно до угоди між Україною та Північноатлантичним альянсом про участь України у військово-морських операціях на Середземному морі, держава надає підтримку Альянсу шляхом залучення до операції кораблів та оглядових команд Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Мета операції – запобігання незаконному переміщенню зброї, наркотиків, попередження терористичних актів, торгівлі людьми та здійснення контролю за судноплавством.

Попередній раз “Тернопіль” виконував подібне завдання у Середземному морі наприкінці 2010 року. Крім нього в операції від ВМС ЗС України свого часу також брали участь фрегат “Гетьман Сагайдачний” і корвет “Луцьк”.