Повітряні сили України та Індії підписали Протокол про активізацію розвитку співробітництва

16 жовтня у Вінниці відбулася робоча зустріч представників Командування Повітряних Сил Збройних Сил України з військовою делегацією ВПС ЗС Республіки Індія. Іноземну делегацію очолив голова Комітету начальників штабів – командувач Військово-Повітряних сил Збройних сил Республіки Індія головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун. Відбулися переговори у складі делегацій, під час яких учасники обговорили перспективи співробітництва.

Для Індійської військової делегації українська сторона презентувала брифінг на тему: “Сучасний стан та перспективи розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України”.

У вступному слові головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун подякував українському колезі за урочистий і теплий прийом та наголосив на важливості діалогу між Повітряними силами обох держав, налагодження співпраці і обговорення питань, які становлять взаємний інтерес.

За підсумками переговорів сторони підписали Протокол про активізацію розвитку співробітництва між Повітряними Силами Збройних Сил України та Республіки Індія.