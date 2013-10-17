Повітряні сили України та Індії підписали Протокол про активізацію розвитку співробітництва

12:37, 17 жовтня 2013
Військо
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16 жовтня у Вінниці відбулася робоча зустріч представників Командування Повітряних Сил Збройних Сил України з військовою делегацією ВПС ЗС Республіки Індія.

 

16 жовтня у Вінниці відбулася робоча зустріч представників Командування Повітряних Сил Збройних Сил України з військовою делегацією ВПС ЗС Республіки Індія. Іноземну делегацію очолив голова Комітету начальників штабів – командувач Військово-Повітряних сил Збройних сил Республіки Індія головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун. Відбулися переговори у складі делегацій, під час яких учасники обговорили перспективи співробітництва.

Для Індійської військової делегації українська сторона презентувала брифінг на тему: “Сучасний стан та перспективи розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України”.

У вступному слові головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун подякував українському колезі за урочистий і теплий прийом та наголосив на важливості діалогу між Повітряними силами обох держав, налагодження співпраці і обговорення питань, які становлять взаємний інтерес.

За підсумками переговорів сторони підписали Протокол про активізацію розвитку співробітництва між Повітряними Силами Збройних Сил України та Республіки Індія.

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