Делегація Північноатлантичного альянсу та Військова академія провели “День НАТО”

Керівник делегації НАТО – помічник начальника штабу з планування Стратегічного командування НАТО з трансформації генерал-майор Джон Лілланд, разом з підполковниками Жак-Марком Перро, Егілєм Дальвеітом, капітаном Дімітером Іллеіффом та представниками Міністерства оборони України і Військової академії обговорили діяльність НАТО як міжнародної безпекової організації.

Натовські офіцери розпочали роботу з ознайомлення з навчально-матеріальною базою Військової академії, спілкування з офіцерами, курсантами і працівниками Збройних Сил України.

Упродовж робочого засідання учасники міжнародного заходу обговорили концепцію Сил реагування НАТО, нові ініціативи, які зараз пропонує керівництво блоку щодо формування сучасних Збройних Сил України, і їх перехід на контрактну основу комплектування. Крім того, за ініціативи тимчасово виконуючого обов’язки начальника академії начальника генерал-майора Олега Гуляка були розглянуті питання щодо вдосконалення навчальних програм підготовки офіцерів для вітчизняного війська.

Офіцери, курсанти, науково-педагогічні працівники Військової академії дізналися про сучасний підхід до розвитку військових формувань країн Північноатлантичного договору і їх підхід до підготовки офіцерських кадрів.

На завершення візиту представники Стратегічного командування НАТО з трансформації відвідали музей військового вишу. Генерал-майор Джон Лілланд та його колеги щиро подякували українській стороні за якісну організацію заходу.