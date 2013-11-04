“Путівка в небо” для харківських курсантів

Захід проходить на аеродромі 203 навчально-авіаційної бригади, що в Чугуєві. За ходом становлення курсантів слідкує командир авіаз’єднання військовий льотчик першого класу полковник Геннадій Дубовик.

– Напочатку цьогорічної льотної практики курсанти виконали по два обов’язкових стрибка з парашутом, пройшли підготовку на сучасних тренажерах та були допущені до польотів, – розповів офіцер.

“Путівку в небо” отримали майже 50 курсантів.

В ході фінальної частини занять на аеродромі усі випускники ХУПС успішно виконали самостійні польоти, або, як кажуть в авіації, “стали на крило”.

За словами командування частини, до 16 листопада – дати завершення практичної підготовки в Чугуєві, кожен курсант-льотчик матиме близько 33 годин нальотного часу, а у майбутніх офіцерів-вертолітників цей показник складатиме майже 23 години.