Курсанти здали кров для онкохворих дітей

– З проханням про допомогу до нас звернулися представники Благодійної організації “Фонд допомоги онкохворим дітям “Разом до життя”. Відділенню для лікування хворих були терміново потрібні донори, – розповідає заступник начальника інституту з виховної роботи полковник Володимир Наконечний.

Це прохання було доведено до особового складу військового вишу, і 20 четвертокурсників побажали допомогти дітям.

– Приємно, що майбутні офіцери розуміють ціну людського життя, діти – це наше майбутнє, і хто, як не ми, захисники Вітчизни, повинні захищати його! – відзначив полковник Володимир Наконечний.

Варто зазначити, що офіцери та курсанти навчального закладу вже кілька років поспіль долучаються до таких благородних справ, і не лише, коли потрібні донори для порятунку конкретної людини, а й для поповнення банку крові.