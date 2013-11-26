Розпочався черговий етап відправки компоненту ракетного пального “меланж” з Одещини

Як повідомив командир військової частини підполковник Олександр Ятлук, упродовж цього тижня планується завантажити до 15 спеціальних залізничних цистерн близько 800 тонн “меланжу”. За процесом завантаження спостерігатимуть представники ОБСЄ та Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України. Також про проведення потенційно небезпечних робіт завчасно були попередженні місцеві органи влади, правоохоронні органи та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

– Враховуючи високу токсичність та отруйність окислювача ракетного палива, перед початком робіт із завантаження з особовим складом було проведено низку занять і тренувань, кожен військовослужбовець та працівник проінструктований щодо дотримання вимог безпеки та виконує завдання на заздалегідь визначених та закріплених за ними постах і ділянках, – наголосив підполковник Олександр Ятлук.

Військові фахівці також завчасно перевірили герметичність резервуарів та трубопроводів, справність насосного обладнання, розгорнули чотири пожежних поста та підготували спеціальну обливально-нейтралізаційну машину з водним розчином аміаку.

Найскладніші ділянки роботи – перекачування “меланжу” з резервуарів до цистерн рішенням командира частини доручили найбільш досвідченим та підготовленим військовослужбовцям.

– В середньому на одну цистерну під’єднання трубопроводу, завантаження, від’єднання, перевірку герметичності ми витрачаємо близько півтори години. Задля запобігання позаштатним ситуаціям усі роботи проводяться лише у світлу пору доби, що у даний період дещо обмежує нас у часі, – зазначив підполковник зазначив Олександр Ятлук.

Для вивезення всієї кількості “меланжу” з Одещини необхідно провести ще дві відправки спеціальних залізничних цистерн до місця утилізації, які заплановано здійснити цієї зими.