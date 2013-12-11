Фрегат “Гетьман Сагайдачний” приступив до патрулювання в районі Африканського рогу

Під час перебування на борту флагманського корабля відбулося знайомство з новопризначеним командиром цієї тактичної групи кораблів контр-адміралом Євгеніо Діас Дель Ріо. Він подякував командуванню українського національного контингенту за виконану під час операції роботу:

– Мені приємно співпрацювати з Військово-Морськими Силами України в операції “Океанський щит”. Ви демонструєте відмінну морську виучку, взаємодопомогу і професіоналізм, докладаєте великих зусиль у нашій спільній боротьбі з піратством.

Слід зазначити, що 10 грудня фрегат Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Гетьман Сагайдачний” у складі багатонаціонального корабельного з’єднання в рамках виконання операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський щит” приступив до п’ятого патрулювання в Аденській затоці.

Контр-адмірал Андрій Тарасов наголосив, що для українських моряків є великою честю брати участь у подібних операціях, і національний контингент докладе усіх зусиль для того, щоб зробити цей життєво важливий регіон світу безпечним для судноплавства.

Під час патрулювання український фрегат взаємодіє з фрегатом ВМС Іспанії “Альваро де Базан” та фрегатом ВМС Туреччини “Геліболу”.

Як повідомлялося, участь фрегату ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” в операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський щит” у визначених районах Аденської затоки продовжиться до 3 січня 2014 року.