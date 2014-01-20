Заступник міністра оборони взяв участь у засіданні Львівської ОДА

Під час зібрання розглядалися питання щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2013 рік та проект Програми на 2014 рік. Голова ОДА Олег Сало представив присутнім нових членів Колегії, серед яких начальник Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, начальник Львівського гарнізону генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Після презентації проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2014 рік та обговорення проблемних питань до присутніх звернувся заступник Міністра оборони України Артуро Бабенко. Він наголосив, що між Львівською обласною державною адміністрацією та Міністерством оборони України налагоджена тісна співпраця.

– У Львівській області на балансі квартирно-експлуатаційного відділу перебуває близько 118 військових містечок, – сказав заступник Міністра оборони Артуро Бабенко. – У ході реалізації Державної комплексної програми реформування і розвитку ЗС України на період до 2017 року передбачається вивільнення військового майна, на охорону якого Міністерство оборони України щороку витрачає більше 200 млн грн. Тому пропоную спільно попрацювати над розв’язанням цих проблем. Раджу робочій групі, яка вже працює, виважено запрошувати інвесторів для реалізації спільних проектів, наприклад, з будівництва житла для військовослужбовців. Таким чином, використовуючи наш ресурс, Львівщина може створювати додаткові робочі місця у будівельній галузі, – зазначив він.