У Міноборони запевнили, що солдати забезпечені якісним харчуванням
16:00, 20 травня 2014Військо
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Військовослужбовці тактичних груп Збройних Сил України, які виконують завдання за призначенням у відриві від місць постійної дислокації, забезпечені якісним триразовим гарячим харчуванням.
mil.gov.ua
Як розповів начальник одного з таких пунктів старший прапорщик Валерій Шаларь, над приготуванням їжі для особового складу працюють досвідчені військовослужбовці.
З моменту передислокації у визначені райони в польових таборах упродовж 2-3 годин розгортаються пункти польового харчування. У місцях тимчасової дислокації обладнані польові кухні, склади для продуктів, намети для харчування особового складу, місця для миття рук та посуду, роздавальні лінії тощо.
Для військовослужбовців, які виконують завдання у відриві від польових таборів, організовано доставку гарячих обідів, або ж вони забезпечуються комплектами сухих пайків вітчизняного виробництва.
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