У Міноборони запевнили, що солдати забезпечені якісним харчуванням

Як розповів начальник одного з таких пунктів старший прапорщик Валерій Шаларь, над приготуванням їжі для особового складу працюють досвідчені військовослужбовці.

З моменту передислокації у визначені райони в польових таборах упродовж 2-3 годин розгортаються пункти польового харчування. У місцях тимчасової дислокації обладнані польові кухні, склади для продуктів, намети для харчування особового складу, місця для миття рук та посуду, роздавальні лінії тощо.

Для військовослужбовців, які виконують завдання у відриві від польових таборів, організовано доставку гарячих обідів, або ж вони забезпечуються комплектами сухих пайків вітчизняного виробництва.