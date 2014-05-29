Українських військовослужбовців нагородили за мужність і патріотизм

Вчора, 28 травня, за відданість військовому обов’язку, мужність і патріотизм начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Михайло Куцин нагородив цінними подарунками групу військовослужбовців, які виконують завдання за призначенням у визначених районах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

Серед нагороджених – офіцери, військовослужбовці військової служби за контрактом та військовозобов’язані.

Під час вручення іменних годинників генерал-лейтенант Михайло Куцин відмітив високий бойовий дух, патріотизм та бажання особового складу військових частин і надалі з честю виконувати завдання за призначенням у визначених районах на благо українського народу, віддано захищаючи недоторканість і територіальну цілісність суверенної країни.

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