Опублікувано відео евакуації поранених бійців, які потрапили у засідку терористів

Сьогодні результаті обстрілу терористами колонни українських військовослужбовців, що прямували з Ізюма у район Слов`янська, загинув один військовий загинув та 13 поранені в результаті обстрілу терористами.

Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов під час телефонного включення на брифінгу в Києві.

"У ході проведення АТО ми маємо втрати. Під час нападу на колону українських силовиків, задіяних в антитерористичній операції, із засідки бойовики стріляли по нашій колоні, і був пошкоджений один БТР, ми втратили одного військовослужбовця, а також є інформація про 13 поранених, 2 перебувають у важкому стані, їхній стан стабільний, загрози життю немає", - зазначив він.