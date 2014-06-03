Опублікувано відео евакуації поранених бійців, які потрапили у засідку терористів
17:39, 03 червня 2014Військо
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Військове телебачення України опублікувало відео евакуації поранених військовослужбовців, які потрапили у засідку терористів під час проведення АТО 3 травня 2014 року.
скріншот відео
Сьогодні результаті обстрілу терористами колонни українських військовослужбовців, що прямували з Ізюма у район Слов`янська, загинув один військовий загинув та 13 поранені в результаті обстрілу терористами.
Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов під час телефонного включення на брифінгу в Києві.
"У ході проведення АТО ми маємо втрати. Під час нападу на колону українських силовиків, задіяних в антитерористичній операції, із засідки бойовики стріляли по нашій колоні, і був пошкоджений один БТР, ми втратили одного військовослужбовця, а також є інформація про 13 поранених, 2 перебувають у важкому стані, їхній стан стабільний, загрози життю немає", - зазначив він.
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