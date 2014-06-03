Один військовий загинув та 13 поранені в результаті обстрілу терористами колони сил АТО

14:54, 03 червня 2014
Військо
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В результаті обстрілу українських військовослужбовців, що прямували з Ізюма у район Слов`янська, загинув один і поранені 13.

В результате обстрела террористами погиб один военный и 13 - ранены / REUTERS

В результаті обстрілу задіяних в активній фазі антитерористичної операції українських військовослужбовців, що прямували з Ізюма у район Слов`янська, загинув один і поранені 13 військовослужбовців.

Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов під час телефонного включення на брифінгу в Києві.

Селезньов поінформував, що була обстріляна колона українських військовослужбовців, які задіяні до активної фази АТО і прямували з Ізюма у район Слов`янська.

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"У ході проведення АТО ми маємо втрати. Під час нападу на колону українських силовиків, задіяних в антитерористичній операції, із засідки бойовики стріляли по нашій колоні, і був пошкоджений один БТР, ми втратили одного військовослужбовця, а також є інформація про 13 поранених, 2 перебувають у важкому стані, їхній стан стабільний, загрози життю немає", - зазначив він.

Селезньов уточнив, що поранені переміщені до лікувальних закладів, і їм надають фахову медичну допомогу.

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