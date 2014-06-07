Порошенко прийняв командування Збройними Силами України
Порошенко прийняв рапорт начальника Почесної варти та у супроводі начальника Генерального штабу ЗСУ обійшов стрій воїнів Почесної варти трьох видів Збройних сил України.
Президент України Петро Порошенко прийняв командування Збройними Силами України.
Як повідомляє прес-служба глави держави, на Софійській площі начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Куцин відрапортував Верховному головнокомандувачу Збройних Сил України Порошенку, а потім представив главі держави командувачів видів ЗСУ.
Порошенко прийняв рапорт начальника Почесної варти та у супроводі начальника Генерального штабу ЗСУ обійшов стрій воїнів Почесної варти трьох видів Збройних сил України.
Читайте такожЯнукович пограбував Донбас, а тепер фінансує терористів - Порошенко
Після церемонії підняття Державного прапора України і штандарта Президента України Почесна варта пройшла перед главою держави урочистим маршем.
Як повідомляв УНІАН, після церемонії на Софійській площі Порошенко бере участь у Подячному молебні у Софійському соборі Національного заповідника «Софія Київська».
Читайте такожЯнукович пограбував Донбас, а тепер фінансує терористів - Порошенко
Указ Президента України про прийняття на себе повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних сил України Порошенко підписав під час церемонії інавгурації у Верховній Раді України. Цей документ оприлюднено на сайті глави держави.