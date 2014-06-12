120 млн грн було виділено військовим в якості компенсації за винаймання житла
21:10, 12 червня 2014Військо
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Про це сьогодні, 12 червня, під час брифінгу в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» на тему «Використання коштів, виділених Міністерству оборони України у 2014 році» відповідаючи на запитання журналістів розповів заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України Сергій Винник.
Міноборони компенсувало витрати на винаймання житла військовими / Міноборони України
"Для прикладу, в Києві для військовослужбовця і його сім’ї з 3 осіб компенсація складатиме приблизно 2,5 тис. грн в місяць. Якщо кількість членів сім’ї більше 3 осіб, то приблизно 3-3,5 тис. грн на місяць. Хочу наголосити, що ці виплати ми вже почали здійснювати", — підкреслив Сергій Винник.
А на запитання, про кошти по загальному фонду на будівництво житла для військовослужбовців ЗС України він повідомив, що в державному бюджеті їх не передбачено.
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