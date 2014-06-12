120 млн грн було виділено військовим в якості компенсації за винаймання житла

"Для прикладу, в Києві для військовослужбовця і його сім’ї з 3 осіб компенсація складатиме приблизно 2,5 тис. грн в місяць. Якщо кількість членів сім’ї більше 3 осіб, то приблизно 3-3,5 тис. грн на місяць. Хочу наголосити, що ці виплати ми вже почали здійснювати", — підкреслив Сергій Винник.

А на запитання, про кошти по загальному фонду на будівництво житла для військовослужбовців ЗС України він повідомив, що в державному бюджеті їх не передбачено.