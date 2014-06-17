У Сніжному бойовики нарощують важке озброєння, в Слов'янську - підпалюють житлові будинки

Сили АТО забезпечують охорону та оборону визначеної ділянки Державного кордону України, продовжують стискати кільце оточення навколо населених пунктів та районів, де дислокуються бойовики, забезпечують безпечне пересування мешканців з населених пунктів, що перебувають під контролем бойовиків.

За оперативною інформацією, відзначається збільшення кількості важкого озброєння у Сніжному та велика кількість бойовиків у Ямполі.

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У Слов’янську бойовики навмисно підпалюють житлові та адміністративні будівлі після обстрілів цих об’єктів. А на сході Луганської області виявлено велику кількість бойовиків, які рухалися у складі колони.

Група з числа підрозділів сил АТО потрапила у засідку значно переважаючих за кількістю бойовиків. На підмогу українським військовослужбовцям прийшов бойовий резерв іншого підрозділу. Спільними зусиллями напад терористів було відбито. У результаті понад 30 бойовиків вбито та поранено. Внаслідок бою один з військовослужбовців отримав поранення, його евакуювали до медичного закладу.

Вдень відбувся напад на колону військової техніки в районі населеного пункту Соболівка, українські військові його рішуче відбили, втрат серед військовослужбовців немає.

За минулу добу влучними вогневими ударами по позиціях бойовиків, спрямованими на ліквідацію озброєння, військової техніки та терористів було знищено кілька об’єктів.

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Центрами напруження залишаються міста Слов’янськ, Станично-Луганське. В районах цих населених пунктів бойовики намагаються створювати посилені блокпости, вогневі та оборонні позиції. За допомогою закордонних фахівців вони встановлюють радіокеровані вибухові пристрої.