Бойовики залишили захоплену лікарню в Слов'янську та намагаються прорвати кільце оточення

Бойовики залишили територію лікарні у Слов'янську, де раніше облаштували собі бомбосховище, і намагаються прорватися через кільце оточення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Стала відома з оперативних джерел інформація, що бойовики у військовій формі, які мали військове оснащення, залишили територію медустанови у Слов'янську, яку займали раніше», - зазначив він.

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«Вони залишили приміщення міської лікарні Слов'янська з початком операції сил АТО», - додав прес-офіцер.

Також він додав, що «бойовики облаштовувалися там надовго, там вони навіть облаштували собі бомбосховище. Але активні дії українських військовослужбовців налякали найманців, і вони тікають з міста, намагаючись прорватися через кільце оточення».