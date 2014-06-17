У Вінниці розпочала роботу новостворена громадська приймальня Міністра оборони

Військовий комісар Вінницького обласного військового комісаріату полковник Геннадій Долгашов наголосив, що Регіональна громадська приймальня оборонного відомства у Вінниці створена і працюватиме насамперед для ефективного сприяння громадянам у вирішенні питань їх соціально-правового захисту, проблемних питань, пов’язаних із проходженням військової служби, житлових, земельних, пенсійного забезпечення тощо.

– Громадська приймальня працюватиме щоденно, відповідно до затвердженого графіку, – розповів її керівник, заступник військового комісара по роботі з особовим складом – начальник відділу по роботі з особовим складом та громадськістю підполковник Олег Маляренко. – З особистих питань ми прийматимемо громадян щовівторка та щочетверга. Кожного понеділка, середи і п’ятниці ми надаватимемо правову допомогу усім, хто до нас звернеться, – повідомив офіцер.

Відповідним наказом обласного військового комісара визначено перелік посадових осіб установи, які за напрямками своєї діяльності надаватимуть кваліфіковану допомогу.

Крім особистого прийому працівники Громадської приймальні чергуватимуть на телефонній “гарячій лінії” та прийматимуть і оброблятимуть звернення та інформаційні запити, надіслані електронною поштою через мережу Інтернет. Для цього Громадська приймальна обладнана необхідною комп’ютерною та офісною технікою.