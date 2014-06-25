Миколаїв прийняв на лікування бійців 79 окремої аеромобільної бригади
17:48, 25 червня 2014Військо
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Для проведення курсу відновлення і реабілітації до Миколаївського військового шпиталю прибуло 7 військовослужбовців 79 окремої аеромобільної бригади, які отримали поранення під час АТО.
REUTERS
За словами заступника начальника госпіталю з медичної частини підполковника медичної служби Володимира Візняка, хірургічну обробку ран від осколкових поранень десантникам зробили в Дніпропетровську. На даний час стан пацієнтів стабільний, але всі вони потребують моральної і психологічної підтримки, турботи лікарів і близьких людей.
"Бойові травми вимагають значного часу для лікування. Щоб хлопців поставити на ноги, у нас є забезпечення медикаментами на 100%. Нам допомагають психологи, а також представники громадських організацій", - підкреслив лікар.
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