Миколаїв прийняв на лікування бійців 79 окремої аеромобільної бригади

За словами заступника начальника госпіталю з медичної частини підполковника медичної служби Володимира Візняка, хірургічну обробку ран від осколкових поранень десантникам зробили в Дніпропетровську. На даний час стан пацієнтів стабільний, але всі вони потребують моральної і психологічної підтримки, турботи лікарів і близьких людей.

"Бойові травми вимагають значного часу для лікування. Щоб хлопців поставити на ноги, у нас є забезпечення медикаментами на 100%. Нам допомагають психологи, а також представники громадських організацій", - підкреслив лікар.