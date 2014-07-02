Бійця 93-ї окремої механізованої бригади Андрія Абросімова нагороджено посмертно

Почесну нагороду - орден та квіти отримали батьки Андрія Ірина Яківна та Віктор Іванович Абросімови, говориться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Міський голова Іван Метелиця та начальник управління по роботі з особовим складом, заступник командувача військ оперативного командування "Південь" полковник Петро Зубань вручили державну нагороду та подякували батькам за сина - справжнього героя, мужнього бійця, гідного громадянина своєї країни, який захищав державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Вічна слава загиблому герою, який віддав своє життя за незалежність та низький уклін батькам.