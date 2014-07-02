Бійця 93-ї окремої механізованої бригади Андрія Абросімова нагороджено посмертно
19:54, 02 липня 2014Військо
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У місті Павлоград Дніпропетровської області орденом "За мужність" III ступеня посмертно нагороджений військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади старший солдат Андрій Абросімов.
фото mil.gov.ua
Почесну нагороду - орден та квіти отримали батьки Андрія Ірина Яківна та Віктор Іванович Абросімови, говориться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.
Міський голова Іван Метелиця та начальник управління по роботі з особовим складом, заступник командувача військ оперативного командування "Південь" полковник Петро Зубань вручили державну нагороду та подякували батькам за сина - справжнього героя, мужнього бійця, гідного громадянина своєї країни, який захищав державний суверенітет та територіальну цілісність України.
фото mil.gov.ua
Вічна слава загиблому герою, який віддав своє життя за незалежність та низький уклін батькам.
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