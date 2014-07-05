Українські військові звільняють міста від терористів та беруть їх під свій контроль

Станом на 9.00 5 липня найбільш загостреною вона була в населених пунктах Краматорськ, Слов’янськ, Луганськ, Станично-Луганське, Сніжне, Краснодон, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«Основні зусилля сили АТО зосереджували на знищенні осередків і блокпостів бойовиків, баз підготовки і їх розміщення, відновлення контролю над державним кордоном та надійній ізоляції зони конфлікту», - зазначають у повідомленні.

Вчора 4 липня в першій половині дня сили АТО оточили Миколаївку і ліквідували опорні пункти терористів. Мобільні групи військових створили сприятливі умови для зачистки міста від бойовиків. Підрозділами АТО нанесли вогневі нальоти по укріпрайони бойовиків в Миколавці, по 2 виявленим блокпостам терористів та по 2 розвідувальним районам бойовиків, де перебували снайпери та корегувальники вогню, повідомляють у Міноборони.

Під час звільнення від терористів населеного пункту Миколаївка, силовики врятували 150 жінок і дітей, які переховувалися від бойовиків у підвалі місцевого центру культури. На території взятої під контроль лікарні перебувало багато поранених, як бойовиків, так і мирних громадян, які звернулися за допомогою до українських військових.

Під час операції у Миколаївці взято у полон понад 50 терористів. А в районі заводу силами АТО вилучено чималий арсенал різноманітної зброї.

Вчора у другій половині дня, військові знищили склад боєприпасів і базу бойовиків в районі населеного пункту Черняхівка, а також базу бойовиків в районі Семенівки і колону бойовиків з мінометним розрахунком. Нанесено вогневий удар артилерією по скупченню бойовиків в районі між Краматорськом та населеним пунктом Іллічівка.

«Під час активних дій зі знищення терористів силами АТО, було виявлено змішану колону бойовиків, що прямувала до Краматорська. По колоні техніки нанесено вогневе ураження зведеною артилерійською групою, в результаті якого колона була розпорошена», - зазначають у повідомленні.

Сили АТО нанесли 3 зосереджені вогневі удари по групах незаконних збройних формувань, які висувались до блокпосту на горі Карачун. Після того як в районі лісосмуги спрацювала сигнальна міна і було помічене пересування невідомих осіб, силами військових зі спостережного посту вони були обстріляні. Після цього в район пошуку висунувся черговий підрозділ.

За допомогою дій передової групи ВДВ, сили АТО пробились до Артемівська, де розблокували базу озброєння та взяли її під свій контроль.

Окрім того, військовослужбовці ЗС України повністю перекрили трасу Харків - Ростов-на-Дону в районі населеного пункту Горохувате.

Терористи з мінометів протягом доби обстріляли блокпост сил АТО в районі Шишково, зі стрілецької зброї та мінометів здійснено обстріл районного пункту Велика Вергунка, піхотинців в районі Варварівки, командного пункту десантників в районі населеного пункту Маринівка.

У Луганську терористи обстріляли з РСЗО БМ-21 «Град» аеродром. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Також бойовики здійснили мінометний обстріл позицій АТО на горі Карачун, після чого вони розпочали штурм блокпосту. В ході ведення бою українські військові підбили 1 танк та 3 БМП бойовиків. Здалися у полон 3 жінки-снайпери. Військовими було відбито напад бойовиків.

Наразі сили АТО надають допомогу місцевому населенню визволених міст.