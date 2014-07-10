В зоні АТО не вистачає броньованого транспорту для вивезення поранених - Міноборони

Єдина проблема, з якою сьогодні стикається військово-медична служба Збройних Сил України, — це санітарний транспорт.

Про це сьогодні, 10 липня, під час прес-конференції в прес-центрі Кабінету Міністрів України повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

«Нам не вистачає транспорту аби вивозити поранених з поля бою та перевозити їх для подальшого лікування. Для вирішення цієї проблеми ми «перекинули» на схід санітарні автомобілі із західного регіону. На жаль, укомплектованість цим видом транспорту поки що не висока. Тож ми звертаємося до групи банків щодо надання нам броньованих мікроавтобусів для перевезення поранених під час бою», — підкреслив він.

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Важливим кроком до вирішення проблеми санітарної евакуації директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України назвав активізацію робіт з розробки санітарного броньованого транспорту.

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«З 1 серпня розпочнуться державні випробування медичної броньованої машини БТР-4С. Якщо її приймуть на озброєння, в подальшому це дасть змогу під прикриттям броні вивозити поранених з поля бою», — наголосив Андронатій.