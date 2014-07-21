За місяць сапери знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів у зоні АТО

— Нещодавно наші спеціалісти знищили тонну тротилу, яку ми виявили на базі, залишеній бадформуваннями у Слов’янську, — розповів начальник групи розмінування Артем Панютін. — Тут же було знайдено хімічну лабораторію терористів з поставленим на конвеєр виробництвом фугасів, осколкових гранат, саморобних вибухонобезпечних предметів. Залишки хімічних реактивів, серед яких алюмінієва пудра, сіра, порох, передано спеціалістам ДСНС.

Судячи з «виробів», з якими саперам доводилося мати справу, у сепаратистів мінну війну ведуть спражні професіонали, яких підготували не у терміновому порядку. Це — інженери, хіміки, електрики, які навчалися по 3-4 роки з постійним практикуванням. На озброєнні бандформувань поряд зі звичними — найсучасніші міни, яких немає в Збройних Силах України.

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Вибухонебезпечі предмети знаходять скрізь: у підвалах приміщень СБУ, міськ- та райадміністрацій. Заміновані водні колектори та залізниці. Під Ізюмом сапери знешкодили два ПЗРК «Стріла», а за Слов’янськом на блокпості — ПТУРи.

За офіційними даними груп розмінування сил АТО, протягом лише останнього місяця вони виявили та знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів. Третина з них — саморобні.