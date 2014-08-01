Українські силовики розмінували міст у селі Відродження Донецької області
13:34, 01 серпня 2014Військо
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Українські силовики розмінували міст у селі Відродження Донецької області.
Українські силовики розмінували міст в селі Відродження Донецької області / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожТерористи замінували мости в Донецьку, Харцизьку та Шахтарську
«Вчора саперними підрозділами Збройних сил було розміновано міст в населеному пункті Відродження поблизу Артемівська», - зазначив він.
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