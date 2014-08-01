Українські силовики розмінували міст у селі Відродження Донецької області

13:34, 01 серпня 2014
Військо
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Українські силовики розмінували міст у селі Відродження Донецької області.

десантники / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожТерористи замінували мости в Донецьку, Харцизьку та Шахтарську

«Вчора саперними підрозділами Збройних сил було розміновано міст в населеному пункті Відродження поблизу Артемівська», - зазначив він.

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