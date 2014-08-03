РНБО: Залишається невідомою доля зниклих безвісти біля Шахтарська 11 десантників

13:33, 03 серпня 2014
Військо
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Доля 11 десантників, які зникли безвісти біля Шахтарська Донецької області, поки що невідома.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.Читайте такожВ бою під Шахтарськом, крім 10 загиблих, ще 11 десантників пропали без вісті і 13 поранені

“Доля 11 десантників, які безвісти зникли під час зіткнення з терористами поки що невідома”, - сказав Лисенко.

“Обставини з'ясовуються”, - додав він.

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