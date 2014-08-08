Міноборони закупило 33 квартири для військовослужбовців та родин загиблих воїнів АТО

Ці квадратні метри для військовослужбовців придбані за кошти Міністерства оборони у приватного забудовника в 172-квартирному будинку. Варто зазначити, що черговики Рівненського гарнізону отримали квартири вже з ремонтом та центральним опаленням.

— Будівля вже здана в експлуатацію та передана на баланс Костопільської міської ради. Будинок утеплили, а у дворі для маленьких жителів облаштовано дитячий майданчик, — зазначив начальник Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне підполковник Олег Падитель.

До слова, серед новоспечених власників квартир є не лише офіцери, а й пенсіонери і військовослужбовці військової служби за контрактом.

— На сьогодні в черзі у гарнізоні перебуває 949 родин. Ми бачимо, що в такий складний час керівництво Міністерства оборони робить усе можливе щоб захистити військових соціально, — зазначив голова житлової комісії Рівненського гарнізону полковник Володимир Кузик.

Читайте такожГолова Київської обладміністрації обіцяє забезпечити житлом родини бійців, загиблих під час АТО

— Це вже четвертий будинок, де згідно з програмою забезпеченості житлом черговиків військові отримали житло. Перед цим квадратні метри військові отримали на Миколаївщині, Львівщині та Черкащині. Військові повинні знати, що їхні родини будуть захищені і забезпечені, — наголосила заступник директора Департаменту капітального будівництва Міноборони України Лариса Храмченко.

Під час вручення оглядових ордерів тимчасово виконуючий обов’язки командувача військ оперативного командування «Північ» полковник Віктор Шамко підкреслив, що серед інших квартири отримують родини військовослужбовців, які зараз виконують завдання в складі підрозділів антитерористичної операції.