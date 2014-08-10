Українських миротворців у Ліберії знайомлять зі специфікою виконання польотів

З особовим складом загону проводяться заняття щодо особливостей виконання миротворчих завдань в африканській державі. Зокрема, для льотно-підйомного складу проведено низку брифінгів щодо завдань Місії ООН, порядку виконання польотних завдань та їх специфіки у різних районах країни, особливостей використання навігаційних засобів, дотримання заходів безпеки. Для проведення занять було запрошено спеціалістів AIR OPS Center Місії ООН.

У командуванні загону зазначають, що з моменту прийому повноважень льотчики нової ротації на вертольотах Мі-8 та Мі-24 провели в африканському небі понад 50 годин. У важких кліматичних умовах континенту, де у розпалі сезон дощів, перевезено велику кількість особового складу, вантажів. Крім базової площадки 56 окремого вертолітного загону, що дислокується у міжнародному аеропорту Робертсфілд, українські екіпажі несуть чергування на аеродромі Грінвілл та у сусідній країні Кот-д’Івуар.

— Умови виконання миротворчої місії сьогодні є непростими, але особовий склад загону з честю виконає це завдання. Українські миротворці розуміють, яка це відповідальність і в який непростий для нашої держави час нас направлено нести мир на африканському континенті. Усі військовослужбовці: фахівці наземних служб, льотно-підйомний склад — уже приступили до виконання завдань, — зазначив командир загону льотчик першого класу полковник Петро Пліс. — Щоправда льотчики, бортові техніки та бортові перекладачі, які прибули до країни другим бортом, повинні пройти ще певну підготовку, скласти заліки з допуску на виконання польотів, тренування з виживання в умовах тропічного клімату під час аварійної посадки чи вимушеного покидання вертольота. Цей процес наразі триває, а після його завершення уже весь льотно-підйомний склад приступить до виконання завдань, — додав полковник Петро Пліс.