Центр Горлівки через дії терористів опинився під загрозою затоплення

У Горлівці в результаті дій бойовиків знищено електричну підстанцію, що призвело до зупинки 4-х водовідкачувальних насосів вугледобувної шахти № 5, і це в подальшому може призвести до повного затоплення центральної частини міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Сьогодні у Горлівці під час бойових дій диверсанти знищили електричну підстанцію «Горлівка-11», підприємство «Донбасобленерго», що призвело до зупинки 4-х водовідкачувальних насосів вугледобувної шахти № 5», - заявив він.

Лисенко зауважив, що «це може спричинити підняття рівня води в шахтах на 1,5 м за добу, що в подальшому призведе до повного затоплення центральної частини міста».