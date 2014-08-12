Наймолодшого військового із зони АТО нагородили орденом "За мужність"
Вісімнадцятирічний солдат Дмитро Махов нагороджений орденом «За мужність», завдяки тому, що навіть після отримання поранення, військовий продовжував забезпечувати вогневе прикриття.
Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко Указом «Про відзначення державними нагородами України» нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня кулеметника одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Данила Галицького ОК «Північ» солдата Дмитра Махова.
16 червня механізований підрозділ, в якому проходить службу солдат, отримав наказ здійснити марш і надати допомогу бійцям Національної гвардії України в одному з районів Донеччини. Дорогою військові потрапили під обстріл терористів.
Махов отримав вогнепальне поранення обличчя, однак не залишив своїх товаришів без вогневого прикриття. Сміливі й рішучі дії контрактника дозволили особовому складу зайняти кругову оборону, організувати евакуацію загиблих та поранених бойових побратимів та дати гідну відсіч терористам.
Майже місяць знадобився спеціалістам Військово-медичного клінічного центру Західного регіону для того, аби поставити до строю українського бійця. Зараз він перебуває у реабілітаційній відпустці у колі своєї сім’ї.
Варто зазначити, що вісімнадцятирічний прикарпатець Дмитро Махов є наймолодшим військовослужбовцем, який бере участь у проведенні антитерористичної операції.