Наймолодшого військового із зони АТО нагородили орденом "За мужність"

Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко Указом «Про відзначення державними нагородами України» нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня кулеметника одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Данила Галицького ОК «Північ» солдата Дмитра Махова.

16 червня механізований підрозділ, в якому проходить службу солдат, отримав наказ здійснити марш і надати допомогу бійцям Національної гвардії України в одному з районів Донеччини. Дорогою військові потрапили під обстріл терористів.

Махов отримав вогнепальне поранення обличчя, однак не залишив своїх товаришів без вогневого прикриття. Сміливі й рішучі дії контрактника дозволили особовому складу зайняти кругову оборону, організувати евакуацію загиблих та поранених бойових побратимів та дати гідну відсіч терористам.

Майже місяць знадобився спеціалістам Військово-медичного клінічного центру Західного регіону для того, аби поставити до строю українського бійця. Зараз він перебуває у реабілітаційній відпустці у колі своєї сім’ї.

Варто зазначити, що вісімнадцятирічний прикарпатець Дмитро Махов є наймолодшим військовослужбовцем, який бере участь у проведенні антитерористичної операції.