ВМС спільно з силовими структурами забезпечують захист і оборону Одещини і Миколаївщини

Авіація і спеціальні підрозділи українських ВМС і МВС України відпрацювали у південних та південно-західних районах Одещини спільні пошуково-ударні дії з виявлення і знищення незаконних збройних формувань. Після того, як вертоліт морської авіаційної бригади виявив диверсійно-розвідувальну групу умовного противника і передав дані на пункт управління, у цьому районі з транспортно-бойових вертольотів терміново були висаджені розвідувальні групи. Вони забезпечили висадку парашутного десанту з літака у складі спеціальних підрозділів ВМС і МВС. Спецпризначенці успішно виконали завдання з блокування «незаконних збройних формувань».

Крім того, на одному з навчальних полігонів триває підготовка за усіма напрямками бойової діяльності підрозділів військ берегової оборони, морської піхоти. Військовослужбовці безпосередньо на тактичному полі відпрацьовують взаємодію між родами сил, виконують вогневі вправи зі стрілецької зброї, бойових машин і зброї артилерійських підрозділів. Особлива увага при цьому також приділяється військово-медичній підготовці. На одному з етапів військовослужбовці тренувалися надавати медичну допомогу спільно з групою волонтерів, які сприяють військовим морякам у питаннях забезпечення підрозділів військ берегової оборони необхідними медикаментами.

Як наголосив тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу - першого заступника командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Андрій Тарасов, під час планування і проведення заходів активно впроваджується бойовий досвід, отриманий Збройними Силами України під час проведення антитерористичної операції на сході країни. З цією метою до заходів залучаються і безпосередні учасники АТО.

Контр-адмірал Андрій Тарасов додав, що у командуванні ВМС в питаннях захисту й оборони Одеської і Миколаївської областей надають важливого значення відпрацюванню спільних дій з силовиками і місцевими органами влади.

"Ми працюємо у тісному контакті з МВС, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України, місцевими органами влади. Нами узгоджені і затверджені плани взаємодії, зараз триває їх практична реалізація", - зазначив він.

Контр-адмірал Андрій Тарасов висловив переконання, що спільними зусиллями підрозділів Збройних Сил України, силових структур, за активного сприяння волонтерів та усіх небайдужих до долі нашої Вітчизни громадян буде забезпечено мир і спокій на Одещині і Миколаївщині, надійний захист цих регіонів.