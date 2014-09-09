Вітчизняні ЗМІ проводять акції, спрямовані на підтримку учасників АТО

Радіостанції «ТАВР медіа» («Хіт-FM», «RADIO ROKS», «RADIO RELAX» та «Радіо Мелодія») продовжують проводити інформаційно-патріотичні акції на підтримку захисників Вітчизни.

За словами генерального продюсера радіостанцій «ТАВР Медіа» Віталія Дроздова, за ініціативи творчого колективу було запущено інформаційно-патріотичну програму «Бойовий привіт». У цьому проекті громадяни всієї країни своїми словами намагаються підтримати військових, які ціною життя захищають мир та спокій в Україні. Журналісти вже не вперше проводять акцію «Оберіг для бійця» за участю дітей, які постійно надсилають до радіостудії свої малюнки для українських солдатів.

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"У цій ситуації кожен знаходить свій спосіб допомогти і бути корисним. Тож ми і надалі будемо якомога активніше проводити інформаційну підтримку захисників Вітчизни", — підкреслив Віталій Дроздов.

У свою чергу Херсонська обласна державна телерадіокомпанія ініціює проведення телемарафону «Ми є народ, якого не здолати!» на підтримку військових і добровольчих формувань. Інформаційно-патріотичний захід відбуватиметься 17 вересня в ефірах телеканалу «Скіфія», ефірного радіо «Таврія» та в режимі он-лайн на сайті телерадіокомпанії.