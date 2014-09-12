Полтавський військовий госпіталь за час АТО надав допомогу 194 пораненим
У Полтавському військовому госпіталі за час проведення АТО надано допомогу 194 пораненим.
Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник госпіталю полковник медичної служби Віктор Оксьон, зараз у військово-медичній установі лікується 39 таких військових.
"Пацієнтів з кульовими пораненнями оперуємо іноді навіть по кілька разів. Були й такі, яким доводилося ампутувати кінцівки», - сказав головний лікар.
Читайте такожВ дніпропетровському військовому госпіталі отримали допомогу 1600 військовихЯк повідомили в регіональному медіа-центрі МО України, після закінчення стаціонарного лікування військовослужбовці за станом здоров'я відбувають в реабілітаційних відпустках або їдуть для відновлення фізичного стану до лікувально-профілактичних закладів.
«Допомогу медикаментами одержуємо як від держави, так і від волонтерів, громадських активістів, а також місцевих жителів», - сказав Оксьон.