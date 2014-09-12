Частини і підрозділи 8 армійського корпусу відновлюють техніку й озброєння

Проведення відновлювальних робіт на техніці здійснюється штатними екіпажами та спеціальними групами зі складу ремонтних підрозділів.

"На даний час ряд військових частин армійського корпусу виведені в район відновлення боєздатності, де окрім ремонту пошкодженого в боях озброєння здійснюється доукомплектування батальйонних тактичних груп особовим складом та технікою. Після завершення запланованих заходів відновлення підрозділи знову будуть направлені в райони виконання завдань АТО", — зазначив командир 8 армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин.