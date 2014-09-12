Частини і підрозділи 8 армійського корпусу відновлюють техніку й озброєння
21:15, 12 вересня 2014Військо
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У визначеному районі проводиться відновлення бойової техніки та озброєння військових частин та підрозділів 8 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.
Частини і підрозділи 8 армійського корпусу відновлюють техніку й озброєння / Фото: Міноборони
Проведення відновлювальних робіт на техніці здійснюється штатними екіпажами та спеціальними групами зі складу ремонтних підрозділів.
"На даний час ряд військових частин армійського корпусу виведені в район відновлення боєздатності, де окрім ремонту пошкодженого в боях озброєння здійснюється доукомплектування батальйонних тактичних груп особовим складом та технікою. Після завершення запланованих заходів відновлення підрозділи знову будуть направлені в райони виконання завдань АТО", — зазначив командир 8 армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин.
Фото: Міноборони
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