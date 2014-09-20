Міноборони спростовує повідомлення щодо застосування Росією тактичної ядерної зброї

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, «інформація, не в повній мірі відповідає словам міністра оборони України, сказаним під час приватної бесіди з кореспондентом одного з українських телевізійних каналів».

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В МОУ пояснили, що за словами генерал-полковника Гелетея, під час штурму Луганського аеропорту російські війська застосували самохідний міномет 2С4 «Тюльпан». Окрім фугасних та активно-реактивних мін самохідний міномет може вести вогонь надмалими ядерними боєприпасами потужністю менше 1 кт. Про це, зокрема, можуть свідчити значні руйнування, яких зазнали будівлі аеропорту.

«Водночас перевірити, чи застосовувався ядерний боєприпас під час ведення вогню, або інші невідомі боєприпаси об’ємної дії, можна лише за допомогою відповідних фахівців та спеціального обладнання, що на теперішній час не є можливим через відсутність контролю за луганським аеропортом з боку сил задіяних в АТО», - констатували у в оборонному відомстві.

Міноборони закликає журналістів, представників засобів масової інформації перевіряти (уточнювати) інформацію перед її опублікуванням.