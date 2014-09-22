На вихідних для учасників навчань Rapid Trident-2014 влаштували концерт і спортивні змагання

Ввечері 19 вересня до Міжнародного центру миротворчості та безпеки завітав український фольклорний ансамбль «Калина». А 20 вересня солдати та офіцери багатьох країн ознайомились із творчими доробками відразу трьох колективів військових музикантів. У клубі військового містечка «Центральний» відбувся концерт за участі творчого колективу Національного президентського оркестру. На полігоні виступили артисти Академічного ансамблю пісні та танцю ЗС України. Завершив концертну програму виступ Вокально-інструментального гурту Командування Сухопутних військ США в Європі.

Читайте такожУчасники військових навчань «Rapid Trident 2014» відзначили День дружби

У неділю, 21 вересня, учасники навчання отримали нагоду зійтися у спортивних змаганнях: настільний теніс, футбол та міні-футбол, баскетбол та волейбол, перетягування каната тощо. Змагання організовувались у командній першості. Честь України відстоювала збірна курсантів Академії сухопутних військ, морської піхоти та Національної гвардії. Українським хлопцям не було рівних у перетягуванні каната. Першими у баскетболі та волейболі стала збірна Литви. У футболі перемогли військовослужбовці збірної команди Румунії. Чемпіонський титул у настільному тенісі виборов курсант Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Віталій Божок. А найсильнішим у пауер-ліфтингу став канадець капітан Марк Вассон.

Читайте такожУчасників навчань Rapid Trident-2014 ознайомили з правилами користування імітаційною вибухівкою

Після спортивних змагань військовослужбовці мали нагоду ознайомитися з історичною частиною Львова. А американські військові музиканти з вокально-інструментального гурту навіть дали концерт популярної музики у центрі міста біля пам’ятника Т. Шевченку.