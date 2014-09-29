З полону звільнили ще 30 українських військових
13:00, 29 вересня 2014Військо
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За добу з полону бойовиків звільнено ще 30 українських військових.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, серед звільнених - 27 військовослужбовців Збройних сил України, два бійця Національної гвардії та один прикордонник.
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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО загинули 9 військових, ще 27 дістали поранення.
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