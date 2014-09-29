З полону звільнили ще 30 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, серед звільнених - 27 військовослужбовців Збройних сил України, два бійця Національної гвардії та один прикордонник.

Читайте такожЗ полону звільнено більше тисячі українців - ПорошенкоВсього з полону визволено понад тисячу військовослужбовців та мирних жителів, сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО загинули 9 військових, ще 27 дістали поранення.