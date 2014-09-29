За добу в зоні АТО загинули 9 військових, 27 – поранено
12:53, 29 вересня 2014Військо
1 0
За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули 9 і поранено 27 українських військовослужбовців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожВ аеропорту Донецька танк бойовиків розстріляв український БТР: загинули 7 десантниківЯк повідомляв УНІАН, 5 вересня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, однак бойовики та російські війська його постійно порушують.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter