За добу в зоні АТО загинули 9 військових, 27 – поранено

12:53, 29 вересня 2014
Військо
1 0

За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули 9 і поранено 27 українських військовослужбовців.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ аеропорту Донецька танк бойовиків розстріляв український БТР: загинули 7 десантниківЯк повідомляв УНІАН, 5 вересня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, однак бойовики та російські війська його постійно порушують.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter