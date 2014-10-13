Працівник Збройних Сил України Олег Верняєв — чемпіон світу зі спортивної гімнастики

11:16, 13 жовтня 2014
Військо
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Неймовірну крапку у виступі на світовій першості зі спортивної гімнастики в китайському Наньніні ставить наш представник Центрального спортивного клубу ЗС України працівник Збройних Сил України Олег Верняєв!

Олег Верняєв / zik.ua

У вправах на брусах український гімнаст здобув звання чемпіону світу.

«Золотий» результат Олега — 16, 125 балів.

За інформацією Національного олімпійського комітету України, у травні на чемпіонаті Європи у Софії Олег Верняєв тричі підіймався на п’єдестал пошани, здобувши «золото» у вправах на брусах та бронзові нагороди в опорному стрибку та командній першості.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав новоспеченого чемпіона та його особистого тренера Геннадія Сартинського з високим здобутком, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено йти до нових вершин.

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