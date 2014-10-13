Працівник Збройних Сил України Олег Верняєв — чемпіон світу зі спортивної гімнастики
11:16, 13 жовтня 2014Військо
2 0
Неймовірну крапку у виступі на світовій першості зі спортивної гімнастики в китайському Наньніні ставить наш представник Центрального спортивного клубу ЗС України працівник Збройних Сил України Олег Верняєв!
Олег Верняєв / zik.ua
У вправах на брусах український гімнаст здобув звання чемпіону світу.
«Золотий» результат Олега — 16, 125 балів.
За інформацією Національного олімпійського комітету України, у травні на чемпіонаті Європи у Софії Олег Верняєв тричі підіймався на п’єдестал пошани, здобувши «золото» у вправах на брусах та бронзові нагороди в опорному стрибку та командній першості.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав новоспеченого чемпіона та його особистого тренера Геннадія Сартинського з високим здобутком, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено йти до нових вершин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter