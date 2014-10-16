Рівненські військові комунальники підготували до опалювального сезону майже тисячу будівель

Військові комунальники до зимового періоду підготували майже тисячу будівель казармено-житлового фонду, 13 котелень, 15 кілометрів тепломереж, до 20 кілометрів водопровідних мереж, 13 кілометрів каналізаційних мереж, понад 200 кілометрів ліній електропередач та 33 трансформаторні підстанції.

"Ми готові розпочати опалювальний сезон хоч сьогодні. Усі котельні, серед яких три газових, а решта працює на твердому паливі, перевірені та готові розпочати опалювання за першою командою, - зазначив начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Рівне підполковник Олег Падитель. — Також, на виконання вимог вищого керівництва держави, газові котельні дообладнані резервними котлами на твердому паливі. Ми заготовили достатню кількість вугілля і дров, що дозволить навіть за найскрутніших умов автономно забезпечувати теплом оселі та робочі місця військовослужбовців понад три місяці".

За його словами, заборгованість за спожиті комунальні послуги у підпорядкованих гарнізонах відсутня. Навіть вже передбачені кошти за спожиті енергоносії до кінця року.

Для підготовки до зимового періоду було затрачено майже 600 тисяч гривень. В усіх будівлях, якими опікується КЕВ м. Рівне, вже працюють лічильники обліку енергоносіїв. Проведено ремонт у восьми котельнях, на найбільш проблемних будинках замінено покрівлі. Заздалегідь було оновлено аварійні ділянки теплових мереж та проведено комплекс підготовчих робіт.

Взимку навантаження збільшується і на мережі електропостачання. Тому військові комунальники відремонтували трансформаторні підстанції, зовнішні повітряні лінії електропостачання з підпорами, кабельні лінії, електрощитові. Провели ізоляцію мереж холодного водопостачання. Також до зимового періоду експлуатації підготовлено п’ять гуртожитків для військовослужбовців.

Варто додати, що у Рівненському, Дубенському та Сарненському гарнізонах триває навчання військовослужбовців, які відібрані на виконання робіт в опалювальний сезон. У кожному місті сформовано оперативні групи та ремонтні бригади. А коли температура повітря понизиться, військові комунальники міста Рівне передбачають цілодобове чергування аварійно-відновлювальних бригад.

"Військовослужбовці поступово повертаються після участі в антитерористичній операції до місць постійної дислокації в рамках мирного плану Президента України. А тому ми робимо все можливе, аби нашим героям як в оселях, так і в частинах було тепло і затишно", - підсумував підполковник Олег Падитель.