Кабмін звільнив заступника міністра оборони з питань євроінтеграції Кабаненка в порядку люстрації

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра оборони з питань євроінтеграції Ігоря Кабаненка в порядку люстрації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.

"Урядовий портал" опублікував 39 список чиновників, які підпадають під люстрацію. При цьому відповідний акт уряду поки не оприлюднено. Серед люстрованих чиновників опинився і заступник міністра оборони з питань євроінтеграції Кабаненко, призначений на цю посаду 20 серпня.

Раніше Кабаненко обіймав посаду першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил.

Як повідомлялося, Кабмін має намір звільнити 39 вищих чиновників у зв'язку зі вступом в силу закону про очищення влади. Закон "Про очищення влади" (про люстрацію) вступив в силу у четвер.