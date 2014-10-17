У Чернігові відновили військовий тир

16:09, 17 жовтня 2014
Військо
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У Чернігові, на території колишньої військової частини, яку розформували понад 2 роки тому, відновили військовий тир. 

фото mil.gov.ua

Представники місцевого підприємства «Чезара» та волонтерські організації допомогли військовослужбовцям гарнізону відремонтувати приміщення та підготувати його до виконання практичних занять з вогневої підготовки, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Відтепер тиром буде опікуватися одна з військових частин міста. Як повідомив заступник начальника Чернігівського гарнізону підполковник Валерій Сардак, відновлений тир надасть можливість військовослужбовцям частіше виконувати вправи стрільб з пістолета.

фото mil.gov.ua

"Тепер ми значно зекономимо час та кошти, адже раніше для занять з вогневої підготовки нам доводилося виїжджати на військовий полігон за 40 км від місця постійної дислокації", - повідомив підполковник Валерій Сардак.

Зараз у військовому тирі армійці виконують вправи стрільб із пістолета Макарова. Найближчим часом тут планують розгорнути нові навчальні місця та застосовувати довгоствольну зброю.

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