У Чернігові відновили військовий тир

Представники місцевого підприємства «Чезара» та волонтерські організації допомогли військовослужбовцям гарнізону відремонтувати приміщення та підготувати його до виконання практичних занять з вогневої підготовки, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Відтепер тиром буде опікуватися одна з військових частин міста. Як повідомив заступник начальника Чернігівського гарнізону підполковник Валерій Сардак, відновлений тир надасть можливість військовослужбовцям частіше виконувати вправи стрільб з пістолета.

"Тепер ми значно зекономимо час та кошти, адже раніше для занять з вогневої підготовки нам доводилося виїжджати на військовий полігон за 40 км від місця постійної дислокації", - повідомив підполковник Валерій Сардак.

Зараз у військовому тирі армійці виконують вправи стрільб із пістолета Макарова. Найближчим часом тут планують розгорнути нові навчальні місця та застосовувати довгоствольну зброю.