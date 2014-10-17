На Житомирщині триває бойове злагодження підрозділу механізованої бригади

Ще з початку вересня безпосередньо у польових умовах один із батальйонів окремої механізованої бригади проводить заходи бойового злагодження. Військовослужбовці практично виконують вправи з тактичної підготовки, бойові стрільби зі стрілецької зброї та бойових машин, відпрацьовують вправи з водіння тощо. Окрім штатних військових дисциплін проводиться навчання з порядку несення служби на блокпостах, дії у позаштатних ситуаціях та протидії факторам психологічних стресів.

Командир 8 армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин, перевіряючи хід підготовки підрозділів, акцентував увагу на тому, що військовослужбовці повинні навчатися у тих умовах, в яких їм доведеться виконувати завдання у майбутньому, адже ситуація вимагає повної готовності підрозділів до виконання бойових завдань.

Навчання особового складу проводять лише керівники, які брали участь у проведенні АТО та мають не абиякий бойовий досвід.