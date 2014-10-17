Делегація Міноборони здійснила візит до Естонії

До складу делегації увійшли представники медичної служби збройних сил та Управління інформаційних технологій Міністерства оборони, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Метою візиту було ознайомлення з сучасними ІТ-рішеннями в сфері охорони здоров’я і перейняття практичного досвіду застосування високих технологій та інноваційних методів лікування.

Під час перебування в Естонії делегати здійснили візит до парламенту Естонії, де голова комітету з міжнародних справ парламенту країни Марко Міхкельсон розповів про підтримку, яку надає Естонія Україні в цей складний для держави час. У свою чергу полковник медичної служби Віталій Андронатій висловив подяку Марко Міхкельсону за допомогу, яку надає Естонія в лікуванні десятьом українським військовим, пораненим у зоні АТО.

Також було проведено робочу зустріч із керівництвом військової медицини Естонії, де сторони обмінялися досвідом щодо медичного забезпечення військовослужбовців збройних сил Естонії та збройних сил України.

Крім того, відбувся візит до північно-естонської регіональної лікарні, де українські лікарі безпосередньо на місці ознайомилися з впровадженими сучасними ІТ-рішеннями в сфері охорони здоров’я та практичним досвідом застосування високих технологій і інноваційних методів лікування. Під час візиту до лікарні делегація Міністерства оборони також відвідала українських військових, які перебувають там на лікуванні, та передала їм вітання з України і побажання якнайшвидшого одужання.