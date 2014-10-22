Порошенко нагородив орденами та медалями групу військовослужбовців
Вчора, 21 жовтня, Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ № 817/2014 «Про відзначення державними нагородами України».
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАГНЮКА Олександра Олександровича (посмертно) — майора
БИЧКА Олександра Михайловича — капітана
БІЛОБРОВА Юрія Вікторовича (посмертно) — капітана
БОГАТИРЬОВА Сергія Олександровича — майора
БОЙЧУНА Юрія Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта
ВЕРБУ Андрія В’ячеславовича — полковника медичної служби
ВІЧКАНЯ Михайла Борисовича — полковника медичної служби
ГАЛУШКІНА Юрія Алімовича — полковника
ГЕОРГІЄВА Дмитра В’ячеславовича (посмертно) — капітана
ДЕМЧЕНКА Олександра Івановича — капітана
ЄРМОЛАЄВА Володимира В’ячеславовича — майора
ЗАБРОДСЬКОГО Михайла Віталійовича — полковника
ІВАНЕНКА Юрія Володимировича — капітана
КОВАЛЬЧУКА Анатолія Миколайовича — підполковника
КОВАЛЯ Василя Володимировича — підполковника
КОВАЛЯ Костянтина Валерійовича — капітана
КРИВЕЛЬСЬКОГО Олексія Вікторовича — капітана
КРИВОГО Олександра Федоровича — старшого лейтенанта
ЛАНЕЦЬКОГО Сергія Алімовича — капітана
ЛЕВКОВСЬКОГО Віталія Вікторовича — капітана
ЛИМАРЯ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЛУНЬОВА Ігоря Васильовича — полковника
МАКАРЕНКА Олексія Валентиновича — полковника
МЕЖЕВІКІНА Євгена Миколайовича — майора
НОВІЦЬКОГО Віктора Павловича (посмертно) — підполковника
ПАНОВА Сергія Васильовича — майора
ПОТЄХІНА Петра Геннадійовича — полковника
РАШЕВСЬКОГО Олександра Олександровича — полковника
РОЗЕНБЕРГА Руслана Володимировича — полковника
РОМАНОВА Дмитра Олександровича — полковника
СЛИНЬКА Володимира Олександровича — підполковника
СТАРЧЕНКА Олега Олександровича — підполковника
ТАРАСОВА Андрія Миколайовича — капітана
ТІТАРЧУКА Володимира Івановича (посмертно) — капітана
ТКАЧИКА Валерія Івановича — підполковника
ХМЕЛЕЦЬКОГО Віктора Івановича (посмертно) — майора
ЧИГИРИНА Сергія Юрійовича — капітана
ЧОРНОУСА Володимира Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЧУМАЧЕНКА Михайла Михайловича — підполковника
ШПИЛЬКУ Сергія Миколайовича — майора
ЩЕРБИНУ Олександра Олександровича — підполковника
ЯРУСЕВИЧА Юрія Миколайовича — полковника
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
ШЕВЧЕНКА Едуарда Григоровича — капітана 1 рангу
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АНТОНЕНКА Андрія Олексійовича — сержанта
АРХИПЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
БАРАНОВСЬКОГО Сергія Петровича — сержанта
БОЙКА Олега Олеговича — солдата
БОЙКА Сергія Олександровича — солдата
БОРИСЕНКА Олександра Сергійовича — лейтенанта
БОШТАНА Юрія Анатолійовича — солдата
БУБИРА Віктора Васильовича — сержанта
ВАРЕНИЦЮ Олександра Ігоровича — солдата
ВІТІВА Михайла Васильовича — солдата
ВЛАДИСІКА Михайла Васильовича — солдата
ВОЛОШИНА Дениса Вікторовича — капітана
ГАНІНА Миколу Юрійовича — солдата
ГЕРБУ Віталія Всеволодовича — солдата
ГІРНЯКА Андрія Володимировича — старшого сержанта
ГІРНЯКА Михайла Ігоровича — лейтенанта
ГРЯЗЄВА Андрія Миколайовича — старшого прапорщика
ГУДАЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
ГУДИМА Богдана Івановича — старшого лейтенанта
ДЕМ’ЯНЕНКА Павла Валерійовича — солдата
ДЕНИСЕНКА Павла Петровича — солдата
ДЕНИСЮКА Андрія Володимировича — солдата
ДОМБРОВА Сергія Юрійовича — молодшого сержанта
ЗАГРАНИЧНОГО Валентина Анатолійовича (посмертно) — капітана 2 рангу
ЗАМКОВОГО Дмитра Васильовича — старшого сержанта
ІГНАТИШИНА Михайла Павловича — старшого лейтенанта
КАЛИША Олександра Павловича — солдата
КИСЛОГО Павла Олександровича — капітана
КЛИМЕНКОВА Сергія Петровича — сержанта
КЛИМЕНТЬЄВА Леоніда Руслановича — солдата
КОЗАКА Бориса Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
КОЛЯНА Олексія Михайловича — солдата
КОРЕНІВСЬКОГО Сергія Петровича (посмертно) — старшого прапорщика
КОРОБКА Дмитра Миколайовича — старшого прапорщика
КОРОВЧЕНКА Дениса Володимировича — майора
КОСТЮКА Володимира Миколайовича (посмертно) — капітана 3 рангу
КРИСАНЯ Віталія Валентиновича — сержанта
ЛИСЕНКА Юрія Володимировича — прапорщика
ЛІ Віталія Віталійовича — старшого солдата
ЛУКАЩУКА Віталія Олександровича — солдата
МАКАРОВА Богдана Андрійовича — молодшого сержанта
МАЛЬЧУКА Олександра Сергійовича — капітана
МАТЕЙЧУКА Івана Олександровича — старшого солдата
МАТІЯЩУКА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта
МЕЛЕНЧУКА Олександра Михайловича (посмертно) — капітана
МИРОШНИЧЕНКА Олега Володимировича — молодшого сержанта
МІЩЕНКА Василя Олексійовича — молодшого сержанта
М’ЯКОТУ Сергія Юрійовича — солдата
НЕМИРУ Олександра Миколайовича — солдата
ОГОРОДНІЧУКА Олега Федоровича — солдата
ОРЕЩЕНКА Дмитра Вікторовича — солдата
ПАНАСЮКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта
ПАНАСЮКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
ПАНАСЮКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ПАНКРАТОВА Костянтина Валерійовича — старшого лейтенанта
ПІНЧУКА Валентина Валентиновича — сержанта
ПОГОРІЛОГО Сергія Юрійовича — прапорщика
РИЛЬСЬКОГО Владислава Олександровича — (посмертно) — лейтенанта
РУДИКА Івана Петровича — солдата
САВАНЧУКА Віктора Юрійовича (посмертно) — солдата
САКОВЦЯ Петра Валентиновича — солдата
СВІДЕРСЬКОГО Сергія Юрійовича — лейтенанта
СЕМЕНОВИЧА Василя Микитовича — старшого сержанта
СОКОЛОВСЬКОГО Дениса Михайловича (посмертно) — старшого солдата
ТАТАРІКОВА Георгія Геннадійовича — лейтенанта
ТЕРЕЩУКА Валерія Федоровича — старшого солдата
ТИМОЩУКА Анатолія Вікторовича — старшого сержанта
ТРЕТЯКА Сергія Валерійовича — лейтенанта
ТРИЧУКА Івана Івановича — старшого солдата
ТРІЛЯ Дмитра Вікторовича — старшого солдата
ТУРИШИНА Віталія Андрійовича — старшого солдата
ХИЛЯСА Івана Сергійовича — молодшого сержанта
ШАЙДУ Петра Петровича — молодшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Максима Віталійовича — солдата
ЯНЧУКА Володимира Степановича (посмертно) — сержанта
ЯСТРУБА Олександра Володимировича — солдата
ЯЦЕНКА Валентина Володимировича — полковника
Нагородити орденом Данила Галицького
ГРИНЧУКА Віталія Миколайовича — капітана
ДАЦЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника
ЛОСЯ Сергія Олександровича — капітана
ПОЛІКАНОВА Олександра Миколайовича — підполковника
ШАПОВАЛА Антона Павловича — підполковника
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БІДОЛЕНКА Ігоря Володимировича — капітана
БУРЛАЧЕНКА Миколу Івановича — солдата
ДМИТРЕНКА Валерія Андрійовича — сержанта
КАЛЮХА Олександра Анатолійовича — солдата
КЛОЧКА Богдана Миколайовича — солдата
КОНСТАНТИНЕНКА Дмитра Сергійовича — лейтенанта
КРУГЛЕНКА Олександра Вікторовича — підполковника
ЛЕВІНА Ігоря Вікторовича — старшого сержанта
ЛОМОНОСА Сергія Сергійовича — солдата
МАМІНКОВА Ігоря Вікторовича — майора
СЕМЬОНОВА Валерія Валерійовича — солдата
ШПАКА Олексія Володимировича — майора", — йдеться в документі.