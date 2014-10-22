Порошенко нагородив орденами та медалями групу військовослужбовців

Вчора, 21 жовтня, Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ № 817/2014 «Про відзначення державними нагородами України».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Збройних Силах України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БАГНЮКА Олександра Олександровича (посмертно) — майора БИЧКА Олександра Михайловича — капітана БІЛОБРОВА Юрія Вікторовича (посмертно) — капітана БОГАТИРЬОВА Сергія Олександровича — майора БОЙЧУНА Юрія Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта ВЕРБУ Андрія В’ячеславовича — полковника медичної служби ВІЧКАНЯ Михайла Борисовича — полковника медичної служби ГАЛУШКІНА Юрія Алімовича — полковника ГЕОРГІЄВА Дмитра В’ячеславовича (посмертно) — капітана ДЕМЧЕНКА Олександра Івановича — капітана ЄРМОЛАЄВА Володимира В’ячеславовича — майора ЗАБРОДСЬКОГО Михайла Віталійовича — полковника ІВАНЕНКА Юрія Володимировича — капітана КОВАЛЬЧУКА Анатолія Миколайовича — підполковника КОВАЛЯ Василя Володимировича — підполковника КОВАЛЯ Костянтина Валерійовича — капітана КРИВЕЛЬСЬКОГО Олексія Вікторовича — капітана КРИВОГО Олександра Федоровича — старшого лейтенанта ЛАНЕЦЬКОГО Сергія Алімовича — капітана ЛЕВКОВСЬКОГО Віталія Вікторовича — капітана ЛИМАРЯ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта ЛУНЬОВА Ігоря Васильовича — полковника МАКАРЕНКА Олексія Валентиновича — полковника МЕЖЕВІКІНА Євгена Миколайовича — майора НОВІЦЬКОГО Віктора Павловича (посмертно) — підполковника ПАНОВА Сергія Васильовича — майора ПОТЄХІНА Петра Геннадійовича — полковника РАШЕВСЬКОГО Олександра Олександровича — полковника РОЗЕНБЕРГА Руслана Володимировича — полковника РОМАНОВА Дмитра Олександровича — полковника СЛИНЬКА Володимира Олександровича — підполковника СТАРЧЕНКА Олега Олександровича — підполковника ТАРАСОВА Андрія Миколайовича — капітана ТІТАРЧУКА Володимира Івановича (посмертно) — капітана ТКАЧИКА Валерія Івановича — підполковника ХМЕЛЕЦЬКОГО Віктора Івановича (посмертно) — майора ЧИГИРИНА Сергія Юрійовича — капітана ЧОРНОУСА Володимира Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта ЧУМАЧЕНКА Михайла Михайловича — підполковника ШПИЛЬКУ Сергія Миколайовича — майора ЩЕРБИНУ Олександра Олександровича — підполковника ЯРУСЕВИЧА Юрія Миколайовича — полковника Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня ШЕВЧЕНКА Едуарда Григоровича — капітана 1 рангу Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня АНТОНЕНКА Андрія Олексійовича — сержанта АРХИПЕНКА Олександра Миколайовича — солдата БАРАНОВСЬКОГО Сергія Петровича — сержанта БОЙКА Олега Олеговича — солдата БОЙКА Сергія Олександровича — солдата БОРИСЕНКА Олександра Сергійовича — лейтенанта БОШТАНА Юрія Анатолійовича — солдата БУБИРА Віктора Васильовича — сержанта ВАРЕНИЦЮ Олександра Ігоровича — солдата ВІТІВА Михайла Васильовича — солдата ВЛАДИСІКА Михайла Васильовича — солдата ВОЛОШИНА Дениса Вікторовича — капітана ГАНІНА Миколу Юрійовича — солдата ГЕРБУ Віталія Всеволодовича — солдата ГІРНЯКА Андрія Володимировича — старшого сержанта ГІРНЯКА Михайла Ігоровича — лейтенанта ГРЯЗЄВА Андрія Миколайовича — старшого прапорщика ГУДАЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата ГУДИМА Богдана Івановича — старшого лейтенанта ДЕМ’ЯНЕНКА Павла Валерійовича — солдата ДЕНИСЕНКА Павла Петровича — солдата ДЕНИСЮКА Андрія Володимировича — солдата ДОМБРОВА Сергія Юрійовича — молодшого сержанта ЗАГРАНИЧНОГО Валентина Анатолійовича (посмертно) — капітана 2 рангу ЗАМКОВОГО Дмитра Васильовича — старшого сержанта ІГНАТИШИНА Михайла Павловича — старшого лейтенанта КАЛИША Олександра Павловича — солдата КИСЛОГО Павла Олександровича — капітана КЛИМЕНКОВА Сергія Петровича — сержанта КЛИМЕНТЬЄВА Леоніда Руслановича — солдата КОЗАКА Бориса Сергійовича (посмертно) — старшого солдата КОЛЯНА Олексія Михайловича — солдата КОРЕНІВСЬКОГО Сергія Петровича (посмертно) — старшого прапорщика КОРОБКА Дмитра Миколайовича — старшого прапорщика КОРОВЧЕНКА Дениса Володимировича — майора КОСТЮКА Володимира Миколайовича (посмертно) — капітана 3 рангу КРИСАНЯ Віталія Валентиновича — сержанта ЛИСЕНКА Юрія Володимировича — прапорщика ЛІ Віталія Віталійовича — старшого солдата ЛУКАЩУКА Віталія Олександровича — солдата МАКАРОВА Богдана Андрійовича — молодшого сержанта МАЛЬЧУКА Олександра Сергійовича — капітана МАТЕЙЧУКА Івана Олександровича — старшого солдата МАТІЯЩУКА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта МЕЛЕНЧУКА Олександра Михайловича (посмертно) — капітана МИРОШНИЧЕНКА Олега Володимировича — молодшого сержанта МІЩЕНКА Василя Олексійовича — молодшого сержанта М’ЯКОТУ Сергія Юрійовича — солдата НЕМИРУ Олександра Миколайовича — солдата ОГОРОДНІЧУКА Олега Федоровича — солдата ОРЕЩЕНКА Дмитра Вікторовича — солдата ПАНАСЮКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта ПАНАСЮКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата ПАНАСЮКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта ПАНКРАТОВА Костянтина Валерійовича — старшого лейтенанта ПІНЧУКА Валентина Валентиновича — сержанта ПОГОРІЛОГО Сергія Юрійовича — прапорщика РИЛЬСЬКОГО Владислава Олександровича — (посмертно) — лейтенанта РУДИКА Івана Петровича — солдата САВАНЧУКА Віктора Юрійовича (посмертно) — солдата САКОВЦЯ Петра Валентиновича — солдата СВІДЕРСЬКОГО Сергія Юрійовича — лейтенанта СЕМЕНОВИЧА Василя Микитовича — старшого сержанта СОКОЛОВСЬКОГО Дениса Михайловича (посмертно) — старшого солдата ТАТАРІКОВА Георгія Геннадійовича — лейтенанта ТЕРЕЩУКА Валерія Федоровича — старшого солдата ТИМОЩУКА Анатолія Вікторовича — старшого сержанта ТРЕТЯКА Сергія Валерійовича — лейтенанта ТРИЧУКА Івана Івановича — старшого солдата ТРІЛЯ Дмитра Вікторовича — старшого солдата ТУРИШИНА Віталія Андрійовича — старшого солдата ХИЛЯСА Івана Сергійовича — молодшого сержанта ШАЙДУ Петра Петровича — молодшого сержанта ШЕВЧЕНКА Максима Віталійовича — солдата ЯНЧУКА Володимира Степановича (посмертно) — сержанта ЯСТРУБА Олександра Володимировича — солдата ЯЦЕНКА Валентина Володимировича — полковника Нагородити орденом Данила Галицького ГРИНЧУКА Віталія Миколайовича — капітана ДАЦЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника ЛОСЯ Сергія Олександровича — капітана ПОЛІКАНОВА Олександра Миколайовича — підполковника ШАПОВАЛА Антона Павловича — підполковника Нагородити медаллю «За військову службу Україні» БІДОЛЕНКА Ігоря Володимировича — капітана БУРЛАЧЕНКА Миколу Івановича — солдата ДМИТРЕНКА Валерія Андрійовича — сержанта КАЛЮХА Олександра Анатолійовича — солдата КЛОЧКА Богдана Миколайовича — солдата КОНСТАНТИНЕНКА Дмитра Сергійовича — лейтенанта КРУГЛЕНКА Олександра Вікторовича — підполковника ЛЕВІНА Ігоря Вікторовича — старшого сержанта ЛОМОНОСА Сергія Сергійовича — солдата МАМІНКОВА Ігоря Вікторовича — майора СЕМЬОНОВА Валерія Валерійовича — солдата ШПАКА Олексія Володимировича — майора", — йдеться в документі.

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