Порошенко нагородив орденами та медалями групу військовослужбовців

10:45, 22 жовтня 2014
Військо
3 0

Вчора, 21 жовтня, Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ № 817/2014 «Про відзначення державними нагородами України».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Збройних Силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАГНЮКА Олександра Олександровича (посмертно) — майора

БИЧКА Олександра Михайловича — капітана

БІЛОБРОВА Юрія Вікторовича (посмертно) — капітана

БОГАТИРЬОВА Сергія Олександровича — майора

БОЙЧУНА Юрія Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта

ВЕРБУ Андрія В’ячеславовича — полковника медичної служби

ВІЧКАНЯ Михайла Борисовича — полковника медичної служби

ГАЛУШКІНА Юрія Алімовича — полковника

ГЕОРГІЄВА Дмитра В’ячеславовича (посмертно) — капітана

ДЕМЧЕНКА Олександра Івановича — капітана

ЄРМОЛАЄВА Володимира В’ячеславовича — майора

ЗАБРОДСЬКОГО Михайла Віталійовича — полковника

ІВАНЕНКА Юрія Володимировича — капітана

КОВАЛЬЧУКА Анатолія Миколайовича — підполковника

КОВАЛЯ Василя Володимировича — підполковника

КОВАЛЯ Костянтина Валерійовича — капітана

КРИВЕЛЬСЬКОГО Олексія Вікторовича — капітана

КРИВОГО Олександра Федоровича — старшого лейтенанта

ЛАНЕЦЬКОГО Сергія Алімовича — капітана

ЛЕВКОВСЬКОГО Віталія Вікторовича — капітана

ЛИМАРЯ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЛУНЬОВА Ігоря Васильовича — полковника

МАКАРЕНКА Олексія Валентиновича — полковника

МЕЖЕВІКІНА Євгена Миколайовича — майора

НОВІЦЬКОГО Віктора Павловича (посмертно) — підполковника

ПАНОВА Сергія Васильовича — майора

ПОТЄХІНА Петра Геннадійовича — полковника

РАШЕВСЬКОГО Олександра Олександровича — полковника

РОЗЕНБЕРГА Руслана Володимировича — полковника

РОМАНОВА Дмитра Олександровича — полковника

СЛИНЬКА Володимира Олександровича — підполковника

СТАРЧЕНКА Олега Олександровича — підполковника

ТАРАСОВА Андрія Миколайовича — капітана

ТІТАРЧУКА Володимира Івановича (посмертно) — капітана

ТКАЧИКА Валерія Івановича — підполковника

ХМЕЛЕЦЬКОГО Віктора Івановича (посмертно) — майора

ЧИГИРИНА Сергія Юрійовича — капітана

ЧОРНОУСА Володимира Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЧУМАЧЕНКА Михайла Михайловича — підполковника

ШПИЛЬКУ Сергія Миколайовича — майора

ЩЕРБИНУ Олександра Олександровича — підполковника

ЯРУСЕВИЧА Юрія Миколайовича — полковника

Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня

ШЕВЧЕНКА Едуарда Григоровича — капітана 1 рангу

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

АНТОНЕНКА Андрія Олексійовича — сержанта

АРХИПЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

БАРАНОВСЬКОГО Сергія Петровича — сержанта

БОЙКА Олега Олеговича — солдата

БОЙКА Сергія Олександровича — солдата

БОРИСЕНКА Олександра Сергійовича — лейтенанта

БОШТАНА Юрія Анатолійовича — солдата

БУБИРА Віктора Васильовича — сержанта

ВАРЕНИЦЮ Олександра Ігоровича — солдата

ВІТІВА Михайла Васильовича — солдата

ВЛАДИСІКА Михайла Васильовича — солдата

ВОЛОШИНА Дениса Вікторовича — капітана

ГАНІНА Миколу Юрійовича — солдата

ГЕРБУ Віталія Всеволодовича — солдата

ГІРНЯКА Андрія Володимировича — старшого сержанта

ГІРНЯКА Михайла Ігоровича — лейтенанта

ГРЯЗЄВА Андрія Миколайовича — старшого прапорщика

ГУДАЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

ГУДИМА Богдана Івановича — старшого лейтенанта

ДЕМ’ЯНЕНКА Павла Валерійовича — солдата

ДЕНИСЕНКА Павла Петровича — солдата

ДЕНИСЮКА Андрія Володимировича — солдата

ДОМБРОВА Сергія Юрійовича — молодшого сержанта

ЗАГРАНИЧНОГО Валентина Анатолійовича (посмертно) — капітана 2 рангу

ЗАМКОВОГО Дмитра Васильовича — старшого сержанта

ІГНАТИШИНА Михайла Павловича — старшого лейтенанта

КАЛИША Олександра Павловича — солдата

КИСЛОГО Павла Олександровича — капітана

КЛИМЕНКОВА Сергія Петровича — сержанта

КЛИМЕНТЬЄВА Леоніда Руслановича — солдата

КОЗАКА Бориса Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

КОЛЯНА Олексія Михайловича — солдата

КОРЕНІВСЬКОГО Сергія Петровича (посмертно) — старшого прапорщика

КОРОБКА Дмитра Миколайовича — старшого прапорщика

КОРОВЧЕНКА Дениса Володимировича — майора

КОСТЮКА Володимира Миколайовича (посмертно) — капітана 3 рангу

КРИСАНЯ Віталія Валентиновича — сержанта

ЛИСЕНКА Юрія Володимировича — прапорщика

ЛІ Віталія Віталійовича — старшого солдата

ЛУКАЩУКА Віталія Олександровича — солдата

МАКАРОВА Богдана Андрійовича — молодшого сержанта

МАЛЬЧУКА Олександра Сергійовича — капітана

МАТЕЙЧУКА Івана Олександровича — старшого солдата

МАТІЯЩУКА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта

МЕЛЕНЧУКА Олександра Михайловича (посмертно) — капітана

МИРОШНИЧЕНКА Олега Володимировича — молодшого сержанта

МІЩЕНКА Василя Олексійовича — молодшого сержанта

М’ЯКОТУ Сергія Юрійовича — солдата

НЕМИРУ Олександра Миколайовича — солдата

ОГОРОДНІЧУКА Олега Федоровича — солдата

ОРЕЩЕНКА Дмитра Вікторовича — солдата

ПАНАСЮКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта

ПАНАСЮКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата

ПАНАСЮКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ПАНКРАТОВА Костянтина Валерійовича — старшого лейтенанта

ПІНЧУКА Валентина Валентиновича — сержанта

ПОГОРІЛОГО Сергія Юрійовича — прапорщика

РИЛЬСЬКОГО Владислава Олександровича — (посмертно) — лейтенанта

РУДИКА Івана Петровича — солдата

САВАНЧУКА Віктора Юрійовича (посмертно) — солдата

САКОВЦЯ Петра Валентиновича — солдата

СВІДЕРСЬКОГО Сергія Юрійовича — лейтенанта

СЕМЕНОВИЧА Василя Микитовича — старшого сержанта

СОКОЛОВСЬКОГО Дениса Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ТАТАРІКОВА Георгія Геннадійовича — лейтенанта

ТЕРЕЩУКА Валерія Федоровича — старшого солдата

ТИМОЩУКА Анатолія Вікторовича — старшого сержанта

ТРЕТЯКА Сергія Валерійовича — лейтенанта

ТРИЧУКА Івана Івановича — старшого солдата

ТРІЛЯ Дмитра Вікторовича — старшого солдата

ТУРИШИНА Віталія Андрійовича — старшого солдата

ХИЛЯСА Івана Сергійовича — молодшого сержанта

ШАЙДУ Петра Петровича — молодшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Максима Віталійовича — солдата

ЯНЧУКА Володимира Степановича (посмертно) — сержанта

ЯСТРУБА Олександра Володимировича — солдата

ЯЦЕНКА Валентина Володимировича — полковника

Нагородити орденом Данила Галицького

ГРИНЧУКА Віталія Миколайовича — капітана

ДАЦЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника

ЛОСЯ Сергія Олександровича — капітана

ПОЛІКАНОВА Олександра Миколайовича — підполковника

ШАПОВАЛА Антона Павловича — підполковника

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

БІДОЛЕНКА Ігоря Володимировича — капітана

БУРЛАЧЕНКА Миколу Івановича — солдата

ДМИТРЕНКА Валерія Андрійовича — сержанта

КАЛЮХА Олександра Анатолійовича — солдата

КЛОЧКА Богдана Миколайовича — солдата

КОНСТАНТИНЕНКА Дмитра Сергійовича — лейтенанта

КРУГЛЕНКА Олександра Вікторовича — підполковника

ЛЕВІНА Ігоря Вікторовича — старшого сержанта

ЛОМОНОСА Сергія Сергійовича — солдата

МАМІНКОВА Ігоря Вікторовича — майора

СЕМЬОНОВА Валерія Валерійовича — солдата

ШПАКА Олексія Володимировича — майора", — йдеться в документі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter