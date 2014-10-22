Десантники 80 окремої аеромобільної бригади зі Львова відправилися до зони АТО

Вони приєднаються до своїх товаришів, що виконують бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності на сході нашої держави. Захисників Вітчизни урочисто проводжали рідні та близькі, представники командування військової частини, члени громадських організацій.

Виконуючий обов’язки командира частини підполковник Анатолій Іченський наголосив на тому, що завдання, які доведеться виконувати у зоні АТО, будуть вкрай важливими.

— Ситуація, що склалася на територіях, які тимчасово захоплені незаконними бандитськими формуваннями, є досить складною. Тому вимагаю від вас виваженості, розумної ініціативи, готовності дати гідну відсіч агресорам, — зазначив він.

Голова Львівської обласної Спілки ветеранів Афганістану «НАШ ДІМ» Петро Ковалишин побажав хлопцям удачі у службі та разом із побратимами передав їм елементи захисного спорядження.

На завершення заходу з напутньою молитвою за мир і спокій в Україні до воїнів-десантників звернувся військовий капелан Центру Військового Капеланства Курії Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви о. Михайло Білецький. Він звершив обряд благословення військовослужбовців на військову службу.

Цього ж дня в межах виконання комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей представники міської ради передали десантникам два комплекти мобільного вогневого комплексу «Гарда-3».