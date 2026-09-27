Туреччина веде переговори 'з усіма', аби спекатися російських С-400, - МЗС

За його словами, переговори Туреччини щодо С-400 тривають "з усіма", але не назвав термінів їх завершення.

Туреччина продовжує переговори з усіма сторонами щодо майбутнього придбаних у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

За його словами, переговори Туреччини щодо С-400 тривають "з усіма", але не назвав термінів їх завершення.

"Коли це завершиться, ми все одно поділимося цим з громадськістю", – сказав він.

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На уточнююче запитання, чи вони завершаться до кінця року, міністр відповів: "Не знаю. Зараз я не в змозі сказати щось певне".

У виданні підкреслили, що головний російський дипломат Сергій Лавров заявив, що Москва може схвалити переміщення систем до третьої країни за певних умов. Він зауважив, що турецька сторона знає, що вона не може перемістити комплекси С-400 за межі країни без згоди Росії.

"Такі можливості є, виключно за нашої згоди, коли країна, куди можуть бути відправлені ці системи С-400, буде відповідальною та перебуватиме в дружніх відносинах з Російською Федерацією, щоб ми твердо знали, що ці системи нікуди з цієї країни не дінуться", – сказав він.

Турецькі С-400

Як повідомляв УНІАН, у США заявили, що Туреччина не повинна більше зберігати російську систему протиповітряної оборони С-400, якщо вона хоче повернутися до програми виробництва та закупівлі винищувачів F-35.

США та Туреччина ведуть переговори щодо російського ЗРК і комплекту ракет до нього, які Анкара придбала близько десяти років тому, та її "бажання знову приєднатися" до програми F-35.

Американський лідер Дональд Трамп порушив це питання з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі, давши зрозуміти, що він відкритий до відновлення співпраці. Тим не менш, коментарі посла підкреслюють наполягання Вашингтона, підтриманого іншими членами НАТО, на тому, що Туреччина повинна відмовитися від російської зенітної системи.

Зараз Туреччина намагається позбутися С-400, які вона купила в Росії 9 років тому на тлі сварки зі США, щоб повернутися до програми F-35, яку для неї закрили саме через купівлю цих ЗРК.

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