Колишній віцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ

Сергій Арбузов керував НБУ и короткий час навіть очолював український уряд.

Колишній голова Національного банку України і колишний віцепрем'єр-міністр українського уряду часів Януковича Сергій Арбузов став депутатом російського парламенту за результатами вересневих виборів.

Як повідомив у своєму Телеграм-каналі керівник апарату фракції "Справедливая Россия" Руслан Татарінов, до оновленого складу фракції у Держдумі з-поміж інших увійде "Сергій Арбузов, який не підтримав режим Зеленського на Україні".

Хто такий Сергій Арбузов

Сергій Арбузов народився в 1976 році у Донецьку. Обіймав ключові державні посади в Україні за часів президентства Віктора Януковича. З 23 грудня 2010 року по грудень 2012 він був головою Національного банку України. У грудні 2012 його призначили першим віцепрем’єр-міністром в уряді Миколи Азарова. Після відставки Азарова 28 січня 2014 Арбузов виконував обов’язки прем’єр-міністра України до 27 лютого 2014, коли Верховна Рада затвердила новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком.

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Після Революції Гідності Арбузов залишив Україну і виїхав до Росії. З 22 квітня 2014 року він перебуває в розшуку МВС України як підозрюваний за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) – зокрема, у зв’язку з фінансуванням телеканалу БТБ (Банківське телебачення). Арбузова також виключили з Партії регіонів.

Після втечі Арбузов критикував нову українську владу. Він також наголошував на необхідності переговорів з Росією, критикував "антиросійську істерію" та заходи київської влади щодо Донбасу.

Після втечі Арбузов оселився в Росії (в елітному районі "Рубльовка" в Москві). Він очолив асоціацію "Центр досліджень економічного та соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної і Східної Європи" (RESCUE), створену 2014 року в Санкт-Петербурзі, і як запрошений експерт брав участь у ток-шоу на російському телебаченні, де критикував політику нової української влади. З 2014 року перебуває під санкціями ЄС, а з 2025-го і під українськими.

На виборах до Державної думи 2026 року Арбузов очолив регіональну групу №5, що охоплює усі окуповані регіони України.

Вибори в Росії

Як писав УНІАН, вибори до Державної думи Російської Федерації відбулися 18–20 вересня і стали першими після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Голосування тривало три дні і супроводжувалося численними порушеннями, про які повідомляли правозахисники та самі ж учасники виборчого процесу.

Російська влада також організувала імітацію голосування на тимчасово окупованих територіях України (Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей). Міністерство закордонних справ України назвало ці "вибори" фарсом під дулами автоматів, який не має нічого спільного з демократичним волевиявленням і не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на українські землі.

За підсумками голосування правляча партія "Єдина Росія" здобула абсолютну перемогу, набравши близько 57,9 % голосів, і забезпечила собі більшість у парламенті.

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