Україні не вистачає покриття Starlink: Буданов пояснив, у чому проблема

Також керівник ОП наголосив на критичній потребі ракет до систем Patriot.

Україна надзвичайно зацікавлена у розширених можливостях, які можуть надавати системи Starlink / Starshield. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю для Newsforce.

"Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", - пояснив він.

Буданов зазначив, що станом на зараз доступу, який має Україна, недостатньо: потрібні розширені можливості, які забезпечує більше покриття.

Відео дня

Крім того, керівник Офісу президента наголосив на критичній потребі ракет до систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Україна хоче використовувати Starlink для ударів по РФ

Раніше УНІАН писав, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск не хоче дозволяти Україні використовувати Starlink для ударів по РФ, адже він нібито вважає, що це не допоможе покласти край війні. За даними ЗМІ, "Маск хоче досягти угоди в цій війні, а не її ескалації".

Наприкінці серпня президент України Зеленський говорив про те, що Міноборони повідомило йому, нібито Маск схвалив використання Starlink в операціях на території РФ і що йому залишилося лише отримати згоду президента США. Пізніше ж Зеленський повідомив, що насправді Маск такого схвалення не давав. Він підкреслив, що його команда разом із представниками адміністрації Трампа продовжують переговори з Маском у надії на прорив.

Під час візиту до США 22 вересня українська сторона просила президента США Дональда Трампа дозволу на Starlink для ударів по РФ. Як дізналися журналісти, очільник Білого дому у відповідь порадив українцям "поговорити про це з Ілоном".

Вас також можуть зацікавити новини: