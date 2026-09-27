Трамп розкрив деталі розмови із Сі Цзіньпіном щодо Тайваню

Водночас, у китайському повідомленні про двосторонню зустріч зазначалося, що Сі Цзіньпін закликав Вашингтон виступати проти незалежності Тайваню.

Питання Тайваню порушувалося під час переговорів президента США Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, однак сторони не приділили йому значної уваги. Про це Трамп розповів журналістам, пише Вloomberg.

"Ми не надто багато про це говорили. Зараз усе гаразд. Просто все рухається вперед. Ми не витратили багато часу на розмови про Тайвань. Він чудово розуміє мої почуття", - сказав він.

Водночас у китайському повідомленні про двосторонню зустріч зазначалося, що Сі Цзіньпін закликав Вашингтон виступати проти незалежності Тайваню. Трамп не дав жодних натяків на те, що він готовий задовольнити вимогу Сі змінити позицію США.

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У виданні підкреслили, що позиція США при цьому формально не змінилася. Вашингтон не підтримує проголошення Тайванем незалежності та виступає проти односторонньої зміни статус-кво як Пекіном, так і Тайбеєм. Водночас американська політика щодо того, чи втрутяться США у разі нападу Китаю на Тайвань, залишається навмисно неоднозначною.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Трамп разом із першою леді Меланією особисто зустрів літак із лідером Китаю Сі Цзіньпіном на військовій базі, розстеливши перед ним червону доріжку. Це був нетиповий дипломатичний жест, оскільки зазвичай президентів інших країн приймають у Білому домі.

Літак із Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань приземлився на військовій базі Joint Base Andrews неподалік від Вашингтона. Востаннє американський президент особисто зустрічав іноземного лідера саме на цій базі у 1962 році.

Тоді Джон Кеннеді приймав британського прем’єр-міністра Гарольда Макміллана. Протягом останніх десятиліть на аеродромі також вітали кількох пап Римських - зокрема, Джордж Буш-молодший зустрічав Бенедикта XVI у 2008 році, а Барак Обама - Франциска у 2015 році.

Примітно, що сам Сі Цзіньпін не влаштовував Трампу помпезних зустрічей в аеропорту під час його візиту до Пекіна в травні.

Останній державний візит Сі Цзіньпіна до США відбувся ще у вересні 2015 року за адміністрації Барака Обами.

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