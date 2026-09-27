Восьмирічний хлопчик за допомогою металошукача знайшов місце корабельної аварії (фото)

Більшість дітей, отримуючи в подарунок металошукач, мріють натрапити на скриню зі скарбами або на рештки стародавнього корабля.

Восьмирічний хлопчик із новим металошукачем допоміг волонтерам виявити залишки судна - імовірно, корабля "Сент-Ентоні", - поховані в канадському парку. Про це пише The Daily Galaxy.

Зазначається, що це судно було побудовано і зазнало аварії в одному й тому ж 1856 році. Після завершення огляду знахідку планується знову засипати землею.

Більшість дітей, отримуючи в подарунок металошукач, мріють натрапити на скриню зі скарбами або остов стародавнього корабля. У 2023 році восьмирічний Лукас Атчісон взяв свій подарунок на сімейний відпочинок у провінційний парк Пойнт-Фармс, розташований неподалік від міста Годеріч (провінція Онтаріо).

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Перший сигнал приладу, здавалося, вказував на щось цілком звичайне. Однак цей скромний предмет - сталевий штир - привернув увагу співробітників парку, волонтерської групи зі збереження історичної спадщини, а також фахівців у галузі морської археології та історії.

Невелика знахідка, що відкрила місце корабельної аварії

Цікаво, що предметом, який Лукас витягнув із землі, виявився сталевий штир. Його батько, Джейсон, припустив, що це звичайне кріплення для швартування місцевих човнів, і хотів іти далі, але Лукас наполіг на своєму. Хлопчик, якому зараз уже 10 років, був упевнений, що знахідка приховує в собі щось більше, і вони продовжили розкопки. З’ясувалося, що штир був прикріплений до дерев’яного бруса, у якому було ще кілька таких самих кріплень. Лукас згадує:

"Тато сказав мені: "Лукасе, це корабель". Прокинувшись вранці, я аж ніяк не очікував, що ми знайдемо затонуле судно!"

Джейсон повідомив про знахідку співробітникам парку та зв’язався з Комітетом з морської спадщини Онтаріо (OMHC) - некомерційною волонтерською організацією, що займається подібними дослідженнями. Як і у випадку з будь-якими розкопками, знадобилося чимало часу на отримання дозволів та підготовку, перш ніж можна було приступити до робіт.

Що виявили волонтери

На початку цього місяця волонтери OMHC нарешті взялися за лопати й виявили інші фрагменти судна. Морська археологиня Скарлетт Янусас звернула увагу на подвійні шпангоути, що свідчать про високу міцність конструкції; на думку фахівців, це була шхуна - як правило, двощоглове вітрильне судно з дерев’яним корпусом.

Важливо, що зараз роботи ведуться у двох напрямках. На місці знахідки волонтери виконають масштабні креслення затонулого судна, включаючи вид зверху та профіль збоку. Тим часом експерти вивчать вимоги до конструкції суден, що діяли у XIX столітті та були продиктовані правилами страхування.

Як зазначає морський історик Патрік Фолкс, ці правила регламентували кількість кріпильних елементів (наприклад, штирів) у шпангоутах та відстань між ними. Знання цих норм допоможе точніше визначити період побудови судна.

Виявлення та повторне поховання судна

При цьому точно не встановлено, яке саме судно знайшов Лукас, проте існує основна версія: це шхуна "Сент-Ентоні" (St. Anthony), побудована в місті Ері, штат Пенсильванія. Судно перевозило пшеницю з Чикаго до Буффало і зазнало аварії в озері Гурон, неподалік від узбережжя Годеріча. Згідно з повідомленням у газеті від 30 жовтня 1856 року, навантажена пшеницею шхуна з Ері опинилася викинутою на берег поблизу Годеріча.

У тій же газеті 26 листопада повідомлялося, що буксир "Фешн" (Fashion), що прямував на допомогу "Сент-Ентоні", через негоду був віднесений до Бейфілда і сів на піщану мілину. Судно, що зазнало аварії, було частково розібрано, і від планів щодо його порятунку відмовилися.

Цікаво, що шхуна ж залишалася на мілині: вантаж пшениці висипався через пробоїну в днищі, хоча, за повідомленнями преси, існувала надія зняти судно з мілини. Цього так і не сталося, і принаймні частина корпусу залишалася похованою під шаром ґрунту аж до того моменту, коли Лукас виявив її за допомогою свого металошукача. Тепер, після того як судно було відкрито, його знову засиплють землею. Янусас пояснила:

"Ми засипаємо розкопку, знову вкриваючи судно ґрунтом і створюючи анаеробне середовище - тобто умови без доступу кисню. Це запобігає появі паразитів та інших організмів, здатних зруйнувати або знищити залишки корабля, - додала вона. - Це не ідеальне рішення, але воно дозволяє зберегти конструкцію судна, ймовірно, ще щонайменше на 50 років".

Новини археології

Нещодавно археологи виявили три посудини, наповнені тисячами римських монет, у невеликому селі Сенон у Франції. Ці ємності, заховані під підлогою стародавнього будинку майже 1800 років тому, могли вміщати понад 40 000 монет.

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