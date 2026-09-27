Польща пропонує побудувати завод ракет Patriot для України на своїй території, – RMF24

Польща пропонує будувати завод на більш безпечній території.

Польща запропонувала побудувати завод з виробництва ракет Patriot на своїй території, якщо його планують розмістити в Україні. Як пише RMF24, про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков’як-Чернецька, посилаючись на проблему з безпекою.

"Ми пропонували: якщо такий завод планується для України, то його слід було б побудувати в Польщі, щоб він знаходився на безпечній території", – пояснила вона.

Вона також уточнила, що Польща окремо домагається створення центру обслуговування Patriot, а потім і власного виробництва.

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За її словами, можливе рішення США щодо ліцензій для України не скасовує польські плани і не виключає можливості схвалення проєкту для Польщі.

Patriot для України

Раніше адміністрація Трампа взяла на себе юридичні зобов’язання витратити майже всі 400 мільйонів доларів, затверджених Конгресом на військову допомогу Україні, але в пакеті не буде ракет для Patriot, незважаючи на прохання Києва.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп остаточно вирішив надати Україні дозвіл на виробництво ракет для Patriot. Водночас ЗМІ пишуть, що Трамп відмовився прямо підтвердити цю заяву, визнавши лише, що дійсно обговорював із Зеленським це питання.

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